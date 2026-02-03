京都サンガF.C.は3日、明治安田J1百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンを発表した。“秋春制”移行に向けた特別大会であるJ1百年構想リーグは今月6日（金）に開幕。?貴裁監督体制6年目を迎えた京都は地域リーグラウンドWESTに組み分けられており、開幕節ではヴィッセル神戸と対戦する。開幕を間近に控える中、キャプテンにMF福岡慎平、副キャプテンにGK太田岳志、DF福田心之助、FWラファエル・エリアス、DF鈴木義