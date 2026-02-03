鹿島は3日、ドイツ1部ボルシアMGとクラブアライアンスを締結したと発表した。トップチーム強化におけるスカウティング面の連携や情報共有、人材交流を行うほか、アカデミー選手の育成やスクール事業で連携した共同プログラムを実施する。資本提携はなく、両クラブの経営の持続可能性と競争力を長期的な視点で高めることが目的。期間は26年1月25日から30年7月31日まで。鹿島は24年にグローバル部門を新設し、海外戦略に向けた準