本人の代わりに、勤務先に退職の意思を伝える“退職代行サービス”で世間の話題を集めた「モームリ」。その運営会社の社長と妻が3日、警視庁に逮捕されました。2024年5月、取材に「SNSでもYouTubeでも退職代行の話は普通にあるものになってきたので、（退職代行サービスは）本当に社会に根付いてきた」と退職代行サービスの意義を語っていた、「モームリ」運営会社の社長・谷本慎二容疑者（37）。そして、その妻で運営会社の幹部、