俳優でモデルの風間トオル（63）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。極貧生活で発覚した一番甘いものを告白した。風間は過去にも同番組で幼少時代に極貧生活を送ったエピソードを語っており、中学生で1人暮らしをしていたというぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1（34）とともに極貧エピソードを語った。番組では「一番甘いのは○○」と穴埋めクイズになっており、ぽかぽかメンバーは回答に苦戦