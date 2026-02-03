『性被害のせいで、息子が不登校になりました』（あらいぴろよ：著、斉藤章佳：監修、飛田桂：取材協力/KADOKAWA）第4回【全8回】【漫画】『性被害のせいで、息子が不登校になりました』を第1回から読む一体誰が息子を壊したの――？ ある日、活発だった息子・勇が突然不登校になる。母・英子は理由を探るために学校や周囲に聞き回るが、手がかりは得られない。数カ月が経ったころ、警察から1本の電話が入る。そこで母は、息子が性