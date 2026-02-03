ENEOSは2月1日より、ENEOS公式アプリの「マイカー機能」を登録した利用者を対象とするマイカー登録キャンペーンの第3弾を開始した。今回は、給油者向けとカーメンテナンス商品購入者向けの2つの企画を同時開催する。キャンペーン期間は2月1日から3月31日まで。ENEOS公式アプリは2025年12月に会員数2000万人を突破しており、同社によれば世界で一番多くのユーザーに利用されている給油アプリだという。今回、利用者への感謝と進化し