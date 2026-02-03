歴史的な高騰が続く金相場。名古屋・大須にある買い取り専門店「おたからや 大須万松寺通り本店」では… 【写真を見る】約2年前に50万円ほどで譲り受けた“金のネックレス”が…100万円に!? ｢歴史上類を見ない金相場｣ 買取店に来客増加 （おたからや 鈴木勝さん）Q.金は今どんな状況？「もうずっと右肩上がりで金額が上がっている状態。ここ大須万松寺通り本店に関しても、昨年比で（金を）お持ち込みいただいている量が3倍以上