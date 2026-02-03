ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴリーガルの公式Ｘは３日、ジュニアの公演「ジュニアＳＴＡＲｔｏＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」（１月２９日〜２月１日、横浜アリーナ）において、チケットの不正転売と入場後の座席交換行為が多数確認されたとして注意喚起を行った。投稿された声明文によると「２月１日に行われた最終公演では、会場の一部エリアで実施していた本人確認の対応現場において１００名以上の方々がイ