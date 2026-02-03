NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は2月3日、2026年春モデルとして、16型ノートPC「LAVIE N16」および、画面一体型デスクトップPC「LAVIE A27」と「LAVIE A23」を発表した。16型ノートPC「LAVIE N16」AI機能が強化、16型大画面のオールインワンノートPCLAVIE N16は、アスペクト比16：10の16型画面や光学ドライブ、テンキーなどを装備したオールインワンPC。プロセッサはRyzen 7-7735UやCore i5-1335U、Core i3-1315Uをモデルによ