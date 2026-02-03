寺尾聰と深津絵里の共演で、記憶がたった80分しかもたない天才数学博士と、10歳の息子を持つ家政婦の交流を感動的なタッチで綴った2006年の映画「博士の愛した数式」。原作は第1回本屋大賞に輝いた作家・小川洋子による同名小説で、小泉堯史が監督を務めた。10年前に不慮の事故に遭ったことが原因で、記憶が80分しかもたない後遺症を抱える天才数学博士(寺尾)。彼は毎日、新しい出来事を忘れてしまうため、スーツのポケットや壁に