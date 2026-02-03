シックな雰囲気の、歴史あるお茶屋さん小田急線豪徳寺駅から徒歩約2分のところにある「MYE blend tea atelier」。シックな建物がアトリエを想像させる、全く新しいお茶屋さんです。店名の”MYE”は昔ながらのお茶道具、”箕（み）”に由来しているのだとか。看板にはそんな箕をふるう茶師のイラストが描かれています。お店を営むのは、江戸時代から続く歴史あるお茶屋さん「老舗大佐和」の8代目・大澤さん。全国の製茶問屋の茶師が