【モデルプレス＝2026/02/03】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が2月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族との食事風景を公開し、話題を呼んでいる。【写真】井戸田潤の33歳美人妻「奥に見えるのはハンバーグ師匠？」豪華食卓◆蜂谷晏海、家族との温かい食卓を公開蜂谷は「家族みんなで食べるご飯が1番美味しい！！」とコメント。「明日からほぼ三日間師匠いないのでさみしーー 夜がこわい」