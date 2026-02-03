【モデルプレス＝2026/02/03】俳優の梅沢富美男が2月3日、自身のInstagramを更新。手作り朝食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】75歳大御所「丁寧な暮らしが伝わる」一汁三菜並んだ手作り朝食◆梅沢富美男、手作り朝食を公開梅沢は「おはようございます。今朝の朝ごはんは僕が作りました。今日も元気にまいりましょう！」とつづり、食卓の様子を投稿。白米に味噌汁、焼き鮭、卵焼き、納豆が並ぶ、一汁三菜の健康的な和朝食を披