韓国食品メーカー「SPC三立」の工場で火災が発生した。京畿道消防災難本部によると、2月3日14時59分ごろ、始興市正往洞にあるSPC三立の始華工場で火災が起きたという。【画像】大ヒット映画のロケ地が火事で全焼工場建物から煙が出ているとの通報を受けて出動し、15時6分に対応1段階を発令して消火活動を続けているという。これを受け、親会社のSPCグループは16時ごろ、「工場全体の稼働を停止し、消防当局と協力して火災鎮圧およ