韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「소매（ソメ）」の意味は？「소매（ソメ）」という言葉を聞いたことありますか？市場や卸売り専門店でお土産を買いたいときに便利なフレーズです。「소매（ソメ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「小売り」でした