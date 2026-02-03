恵方巻を食べるモルモット池田動物園岡山・北区京山 岡山市の動物園で3日、動物たちに特別な恵方巻きがプレゼントされました。 野菜や果物などでできた恵方巻き。モルモットが普段食べているハクサイやニンジンなどに加え、特別にリンゴとナシが入っています。 さらに、ニンジンでできた角がかわいらしい「鬼」もいます。 岡山市の池田動物園では、動物たちに福を呼んでもらいたいと2006年から恵方巻きをプ