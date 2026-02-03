2月3日は節分です。高知県四万十市の不破八幡宮で、地元の子どもたちが豆をまいて、鬼を退治しました。四万十市の不破八幡宮では毎年節分にあわせて、地元の中村幼稚園の子どもたちを招いて、節分祭を行っています。3日は、まず年長組の子どもたちが社殿で神事に参加しました。神事のあと、境内には手作りの鬼のお面をつけた約160人が集まりました。そこに忍び寄る怪しい影。現れたのはー。怖ーい顔の赤鬼と青鬼です。