３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５９．２０ポイント（０．２２％）高の２６８３４．７７ポイントと３日ぶりに反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は２７．０８ポイント（０．３０％）安の９０５３．１１ポイントと３日続落した。売買代金は３３５１億５２５０万香港ドル（約６兆６６９５億円）と高水準が続いている（２日は３４７８億８５７０万香港ドル）