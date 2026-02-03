2月も「タマネギ」の高値が続きます。農林水産省が発表した、野菜の平均小売価格は平年より「タマネギ」が59％、「ニンジン」が16％、「トマト」が14％高くなりました。「タマネギ」や「ジャガイモ」は、産地の北海道で夏の猛暑と雨が少なかったことで生育不良となり、平年より3割以上高い状況が2月も続く見通しです。ただ、「トマト」は2月は平年並みで推移するとしています。一方、「キャベツ」は28％「レタス」は16％平年よりも