柔道・角田夏実選手の現役引退に仲良しで北京五輪スピードスケート金メダリストの郄木菜那さんがコメントしました。パリ五輪48キロ級金メダルの角田選手が1月30日、現役引退を発表しました。世界柔道選手権大会2021年、2023年で優勝を果たすと、2024年初めての五輪出場となったパリ五輪で金メダルを獲得しました。以前からそれぞれのSNSで温泉旅行に行った写真などを投稿するなど仲良しの2人。角田選手の引退を受け、郄