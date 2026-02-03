SNSで知り合った女性との性行為を盗撮し、ネット上に投稿したとして逮捕された「一夫多妻」を自称する男とその妻らが、同じ女性から現金32万円をだまし取ったとして警視庁に再逮捕されました。男らは自身が既婚者であることを隠して女性と性行為を行ったうえで、「婚姻生活が破綻した」と言いがかりをつけていたということです。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、住居不詳・無職の小野洋平容疑者（39）と、妻の晴香容疑者（28）、そ