中国の習近平国家主席は2月3日午前、北京市内の人民大会堂で中国を公式訪問しているウルグアイのオルシ大統領と会談しました。習主席は、「中国とウルグアイ両国は引き続き互いの核心的利益と重大な関心事を断固として支持し、各レベル、全方位の友好交流を緊密にし、国政運営の経験交流を強化し、戦略的相互信頼を絶えず深めなければならない」と述べました。また、「双方は発展戦略の連携を強化し、経済貿易、金融、農業・牧畜業