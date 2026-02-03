「ディズニーストア」は、2月6日（金）から、『シンデレラ』のルシファーや『ピノキオ』のフィガロをモチーフにした新コレクションを、全国の店舗で順次発売。一部店舗および公式オンラインストアでは2月3日（火）より先行販売を開始した。【写真】まるで猫がルシファーと遊んでいるよう！猫用おもちゃもラインナップ■キャラクターの愛らしい仕草をデザイン今回2月22日の“猫の日”に合わせて登場するのは、ジャックとガス