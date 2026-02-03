ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の西武の平良海馬投手（26）＝沖縄県石垣市出身＝が3日、宮崎県日南市での春季キャンプで初めて実戦形式の打撃練習「ライブBP」に登板した。WBC使用球で、同代表の源田に直球、ツーシーム、チェンジアップを交えて30球を投じた。「変化量を確認できたのも良かったし、球速も151キロまで出たのが一番の収穫だった」と手応えを口にした。キャンプではブルペンに入っていない