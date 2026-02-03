◆ソフトバンク春季キャンプ（3日、宮崎）ソフトバンクのカーター・スチュワート・ジュニア投手（26）が、今キャンプ初めてブルペン入りした。捕手が座った状態で終盤には打者役を立たせるなど46球。「85から90パーセントぐらいの力感で投げました」と話す中、直球は初ブルペンから146キロを計測した。昨季は開幕ローテーションに内定を与えられていたが、春季キャンプ中に左腹直筋を痛めて離脱。米国に一時帰国するなどリハ