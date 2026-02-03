2026年のJリーグで注目のひとつは、浦和レッズのGK西川周作がJ１通算出場記録（現在660）で遠藤保仁の「672」を抜いて金字塔を打ち立てるか、である。ただ、２月６日に開幕するＪリーグ百年構想リーグは各記録とも独立。この特別大会に出場しても、J１通算出場試合数にはカウントされない。前人未到の「673」へのカウントダウンは一旦“お預け”となるわけだ。ちなみに、昨季までJ１リーグに未出場の選手がJ１百年構想リーグ