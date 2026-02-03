熊本県教育委員会は3日、酒気帯び運転や同僚へのセクシャルハラスメントなどで、教職員3人などの懲戒免職を発表しました。 中学校教諭（男性・39歳）懲戒免職 去年12月2日夜、県北の学校から乗用車で帰宅途中、500mlの缶酎ハイ2本を、約50分間、距離にして約20kmにわたって飲みながら運転したということです。 缶酎ハイ2本を飲み終えた後、熊本市東区で飲酒検問を受け、呼気から摘発基準値の4倍にあたる0.6mg/Lのアルコー