カンボジアから日本に電話をかけ、警察官などを装って金をだまし取る「かけ子」だったとして、現地当局に拘束され、先月、日本に移送された男女13人が警視庁に再逮捕されました。詐欺未遂の疑いで再逮捕されたのは、去年11月上旬、カンボジアの特殊詐欺拠点で当局から拘束され、先月、日本に移送された20歳から63歳までの男女13人です。警視庁によりますと、13人は去年10月から11月にかけて、カンボジアから大阪市の50代男性に対し