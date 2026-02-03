テレビ朝日の堂真理子アナウンサー（44）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。1月に誕生日を迎えた長男（15）と長女（12）へ母が手作りした本格スイーツを披露した。【写真】「愛ある手作りお菓子」「美味しそう」堂真理子アナが披露した母手作りの“本格スイーツ”堂アナは、「HAPPY BIRTHDAY!!」と切り出し「今月は息子と娘の誕生日の月で、それぞれ15歳と12歳になりました。本当に早いです…」と、子どもたちの成長に