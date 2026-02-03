ロッテドラフト1位ルーキーの石垣元気投手が3日、春季キャンプで初めてブルペンに入り、投球練習を行いました。練習後、取材に応じた石垣投手。初ブルペンの感想を聞かれると「マウンドになれるために、それなりの力を出していい球を投げられたので楽しかったです」と語りました。投球内容の自己採点は70点。「バランスよく投げられたのが一番で、あともう少し力を上げて投げられたのかなと」と振り返りました。プロ入り時には160