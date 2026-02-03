東京・新宿区の路上で2023年5月、当時50代の男性に体当たりするなど、集団で暴行したとして警視庁に逮捕された男性5人について、東京地検はきょう（3日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。