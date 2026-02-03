政府、与党は、衆院選後に首相指名選挙を行う特別国会を18日に召集する方向で調整に入った。次期首相は直ちに組閣に着手し、新内閣を発足させる。会期は7月中旬までの150日程度とする案が出ている。関係者が3日、明らかにした。