鳴門ボートのG1「第69回四国地区選手権」は予選4日間の攻防を終えた。4日に予選を勝ち上がった18人による準優勝戦が行われる。無念の予選敗退となった。6R4号艇の西岡顕心（24＝徳島）は2着条件の勝負駆け。バックはグッと伸ばしてイン逃げ態勢の烏野賢太に舳（へ）先を届かせた。ただ、烏野も引かない。結局は後続艇にも差されて4着ゴール。悔やまれる結果となった。「レースが甘いです。せっかくドリームにも選んでもらっ