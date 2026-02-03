株式会社マイナビ（本社・東京）はこのほど、２０２７年卒業予定の全国の大学生・大学院生を対象に実施した「マイナビ ２０２７年卒大学生のライフスタイル調査＜社会問題・収入について＞」の結果を発表した（有効回答数２１５１人＝文系男子３０４人、文系女子８７２人、理系男子４５６人、理系女子５１９人。２０２５年１１月２８日〜１２月２５日調査）。「興味のある社会問題」の回答のトップは「インフレ・物価上昇（