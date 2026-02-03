中道改革連合の野田佳彦共同代表が2026年2月3日、「緊急メッセージ」と題した約2000字の声明を公式サイトで発表した。新聞各紙の情勢報道について、「（中道に）とても厳しい数字が並んでいます」しつつ、「決して決して決して諦めません」と訴えた。また高市政権による衆院解散について、「何のための解散か、理解ができません」とした上で、「議会制民主主義でもっとも大事な『熟議』を阻んでいる」と批判。最後に、中道への支持