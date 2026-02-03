JAXAと三菱重工業は、H3ロケット9号機による準天頂衛星システム「みちびき7号機」の打上げについて、「当初設定した打上げ予備期間の2026年3月31日までの打上げは実施しない」と発表しました。 H3ロケット8号機打上げ失敗を受けて、原因究明と後続号機への影響評価を継続する必要があるためとしています。 JAXAと三菱重工は、引き続きH3ロケット8号機打上げ失敗の原因究明を進め、打上げ計画が整い次第、改めてお知らせするとし