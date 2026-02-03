山形県川西町の県立置賜農業高校で、生徒たちが温室で育てている「冬咲きダリア」が見頃を迎えています。雪に覆われた温室の中には、色とりどりのダリアが咲き誇っています。川西町の県立置賜農業高校では、農業を通した地域資源の活用について学ぼうと、実習の一環として冬咲きダリアの栽培を行っています。ダリアは通常、夏から秋にかけて花を咲かせますが、温室で温度を一定に保つことで冬に花を咲かせることができます。高校で