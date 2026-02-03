通貨オプションボラティリティードル円１週間１０．１％付近に低下逆転状態は緩和 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.146.188.976.85 1MO9.066.248.026.70 3MO9.316.608.347.07 6MO9.256.698.447.34 9MO9.286.838.587.57 1YR9.256.908.607.73 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.419.81