ロンドン序盤、豪ドルが一段高豪中銀の想定上回るタカ派利上げで＝ロンドン為替 ロンドン序盤、豪ドルが一段高となっている。対ドルで0.7050レベル、対円で109.55レベルまで高値を更新している。 この日の豪中銀理事会で政策金利を大方の予想通り引き上げ、同時に発表された最新予測やフォワードガイダンスが市場の予想を上回るタカ派的な内容だったことが背景。豪中銀は年内あと２回の利上げの可能性を示唆し