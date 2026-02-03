欧州株堅調に取引開始、前日の良好な米景気指標や足元の貴金属相場急伸で 東京時間17:27現在 英ＦＴＳＥ100 10365.38（+23.82+0.23%） 独ＤＡＸ25083.71（+286.19+1.17%） 仏ＣＡＣ40 8233.43（+52.26+0.64%） スイスＳＭＩ 13488.08（+78.97+0.60%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:27現在 ダウ平均先物MAR 26月限49575.00（+52.00+0.11%） Ｓ＆