山形県大蔵村で3日、元気なお年寄りを目指すユニークな運動会「冬季！ピンピンピック」が開かれました。冬季オリンピックの開幕が週末に迫る中、100人を超える高齢者が奮闘しました。佐塚崇恭アナウンサー「大蔵村に入ってきました。周囲の雪壁は2メートル。山形市の中心部とは景色が全く違います。雪景色の中、熱いイベントが開かれているということで、果たしてどんなイベントなんでしょうか」やってきたのは