お笑いコンビ「デンジャラス」のノッチ（60）が3日、自身のブログを更新。次女の中学受験の結果を発表した。「次女の中学受験でした結果発表です」と題したブログを更新。「次女のゆうかさん、塾に行かないで自力でお受験。なななんと中高一貫校合格しました」と塾に通わず、中高一貫校に合格したことを報告した。「パチパチパチ。おめでとう」と祝福し、「親父も見習って学びます」と締めくくった。ノッチは17歳長女、12