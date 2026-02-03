歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）が3日までに自身のインスタグラムを更新し、東京・歌舞伎座の「猿若祭二月大歌舞伎」が1日に初日を迎えたことを報告した。「猿若祭二月大歌舞伎 初日でした2月26日まで上演しております」と伝え、着物姿でほほ笑む自身のショットを投稿。「昨日は 初午でしたので歌舞伎座では お汁粉の振舞いがあったそうですお稲荷様にお参りをしてひと月の無事と成功を祈りました」