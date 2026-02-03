5日から10日までボートレースとこなめで開催されるG1「第71回東海地区選手権」のPR隊が3日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。地元勢の活躍が目立つ大会で、愛知を引っ張るのが池田浩二。5日のドリーム戦1号艇から4度目Vを目指す。同じ愛知の磯部誠は6日のドリーム戦1号艇。4年前に続く“とこなめ連覇”を狙う。菊地孝平（静岡）はG1初制覇がとこなめで、井口佳典（三重）は大会連覇が懸かる。ボートレース好