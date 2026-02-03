福岡市で3日朝、30代とみられる男性がトラックにはねられ死亡する事故がありました。3日午前6時前、福岡市中央区の国道202号線、通称「国体道路」でトラックを運転していた男性から「道路上に倒れている男性をひいた」と119番通報がありました。男性は30代とみられ、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察は死亡した男性の身元の確認を急ぐとともに、トラックを運転していた40代の男性から