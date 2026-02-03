佐賀県は3日、アウトドアブランド・スノーピークとの「吉野ヶ里歴史公園官民連携プロジェクト」による新たな体験型複合施設として『スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里』（佐賀県神埼市神埼町）を3月18日に開業すると発表し、概要やビジュアルを公開した。【画像多数】竪穴住居や物見櫓のような宿泊施設、高大なキャンプフィールドなど『スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里』は、吉野ヶ里歴史公園内に誕生する。複合施設エリアの