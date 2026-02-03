巨人・中山礼都外野手が侍ジャパンのサポートメンバーに選出された。同メンバーでは最長となる宮崎合宿から名古屋での壮行試合まで帯同することとなり「埋もれずに、一番結果を出す気持ちで臨みたいです」と強い決意を語った。バンテリンで行う中日との壮行試合（2月27、28日）はドジャース・大谷が合流する可能性も高い。「トレーニングしている姿はやっぱり見たいですね」と目を輝かせ、「どれだけのことをやったらああいう