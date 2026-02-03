香川・琴平町で男から「妻を殺した」と110番通報があり、アパートから40代くらいの意識不明の女性が見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は男を殺人の疑いで逮捕しました。3日午前2時5分ごろ、琴平町に住む45歳の男から「妻を殺した」と110番通報がありました。警察が駆け付けたところ40代くらいの女性が意識不明の状態で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。男も手などに刃物で切ったとみられ