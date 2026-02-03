３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１３０７円１９銭（２・９１％）高の４万６２３３円７２銭だった。米株高や外国為替市場での円安・ドル高などを追い風に上昇し、１月１９日以来、約２週間ぶりに最高値を更新した。上昇は２営業日ぶり。３３３銘柄のうち、約９割にあたる２９９銘柄が値上がりした。前日の米国市場で、製造業の堅調さを示す経済指標の発表を受けて主要な株