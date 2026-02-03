日経平均株価が史上最高値を更新しました。3日の東京株式市場は、アメリカ市場で主要3指数がそろって上昇した流れを引き継ぎ、幅広い銘柄に買い注文が広がりました。また、外国為替市場で円安が進行したことも相場を押し上げ、平均株価は一時、2100円を超えて値上がりし、取引時間中の最高値を更新しました。終値でも5万4720円66銭と、史上最高値を更新しました。今後の値動きについて市場関係者は、「一時的な反動はあるものの、